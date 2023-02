O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia , Sergei Ryabkov, anunciou a banalização do tema do uso de armas nucleares e observou que é inaceitável brincar com essas coisas.

“Você falou sobre o risco de uma terceira guerra mundial. Noto a banalização do tema do uso de armas nucleares. Este é um aspecto triste do que está acontecendo agora no espaço público. Eles não brincam com essas coisas, ” ele disse no ar do programa Big Game no Channel One.