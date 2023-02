Chefe do YouTube renuncia – CMIO

Susan Wojcicki se concentrará em “família e saúde” enquanto seu tenente de longa data assume

A CEO de longa data do YouTube, Susan Wojcicki, anunciou na quinta-feira que deixará o cargo de chefe da plataforma de vídeos de propriedade do Google para passar mais tempo com sua família. Seu assessor Neal Mohan assumirá o cargo, enquanto a própria Wojcicki pretende permanecer como consultora do Google e de sua controladora, a Alphabet.

“Decidi me afastar de meu papel como chefe do YouTube e iniciar um novo capítulo focado em minha família, saúde e projetos pessoais pelos quais sou apaixonado”, Wojcicki disse em um e-mail para a equipe na quinta-feira, posteriormente compartilhado no blog oficial do YouTube.

“Susan construiu uma equipe excepcional e tem em Neal um sucessor que está pronto para começar e liderar o YouTube em sua próxima década de sucesso,” O CEO da Alphabet, Sundar Pichai, disse em um comunicado.

Wojcicki ingressou no Google como gerente de marketing em 1999, vários meses depois que seus fundadores, Larry Page e Sergey Brin, alugaram a garagem da casa de seus pais no Vale do Silício como escritório. Ela aconselhou Brin e Page a comprar o YouTube em 2006 e a plataforma de publicidade online DoubleClick em 2007.













Ela se tornou CEO do YouTube em 2014 e fez de Mohan – que veio da DoubleClick – o diretor de produtos em 2015. Além de desempenhar um papel “papel central” ao lançar YouTube TV e Shorts, Mohan “liderou nossa equipe de Confiança e Segurança, garantindo que o YouTube cumpra sua responsabilidade como plataforma global,” observou Wojcicki.

No Fórum Econômico Mundial do ano passado em Davos, Wojcicki descreveu essa responsabilidade dizendo que o conflito na Ucrânia mostrou que “a informação desempenha um papel fundamental, essa informação pode ser armada.”

Tendo já se engajado na censura do que considerava ser “desinformação” sobre as eleições de 2020 nos EUA e o Covid-19, o YouTube atendeu prontamente à exigência da UE de proibir o acesso a todos os russos “midia estatal” no território do bloco, após a escalada do conflito na Ucrânia. A própria empresa decidiu fazer a proibição em todo o planeta logo em seguida, explicou Wojcicki em Davos.

A plataforma continuou a operar na Rússia, no entanto, para que pudesse “entregar notícias independentes” no país e “ajudar os cidadãos a saber o que está acontecendo e ter perspectivas do mundo exterior,” ela adicionou.