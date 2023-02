Biden comenta sobre OVNIs que os EUA abateram – CMIO

O presidente confirmou que os objetos não eram veículos de vigilância para a China ou qualquer outro país

Embora as autoridades americanas ainda não tenham determinado a origem de três OVNIs que jatos militares derrubaram sobre a América do Norte nos últimos dias, o presidente Joe Biden confirmou na quinta-feira que seu governo não suspeita que os objetos sejam dispositivos de espionagem para a China ou qualquer outra nação.

“Ainda não sabemos exatamente o que eram esses três objetos, mas nada agora sugere que eles estivessem relacionados ao programa de balões espiões da China ou que fossem veículos de vigilância de qualquer outro país”, disse. Biden disse sobre os OVNIs que as forças dos EUA derrubaram no Alasca, no noroeste do Canadá e no Lago Huron. Os objetos foram rastreados pelos militares depois que os sistemas de radar dos EUA foram aprimorados para detectar objetos mais lentos, acrescentou.

As agências de inteligência dos EUA acreditam que os objetos provavelmente eram balões ligados a empresas privadas, recreação ou instituições de pesquisa, disse Biden. Sua administração está desenvolvendo “regras mais rígidas” para lidar com OVNIs e tentar distinguir entre aqueles que representam um risco de segurança e aqueles que são inofensivos.

“Mas não se engane: se algum objeto apresentar uma ameaça à segurança e proteção do povo americano, eu o derrubarei.” disse Biden.













Os abates, ocorridos entre sexta-feira e domingo, ocorreram uma semana depois que um caça da Força Aérea dos Estados Unidos derrubou um balão chinês na costa da Carolina do Sul. A administração de Biden alegou que a nave era um balão espião – uma alegação que Pequim negou repetidamente – e foi criticada por permitir que ela flutuasse pelos Estados Unidos, passando por instalações militares sensíveis, após ser detectada em Montana.

O incidente levou a alegações dos EUA de que a China executa um extenso programa de espionagem de alta altitude em todo o mundo, piorando as já tensas relações entre Washington e Pequim. As autoridades chinesas alegaram que o balão era um dirigível civil que foi desviado do curso e criticaram os EUA por reagirem de forma exagerada ao incidente e usarem a força.

Biden disse que faz “sem desculpas” por derrubar o balão, mas quer manter as linhas de comunicação abertas com a China. “Espero falar com o presidente Xi [Jinping]e espero que cheguemos ao fundo disso.