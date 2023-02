Nenhum nível perigoso encontrado no local do acidente de trem em Ohio

Assegurou que o seu departamento, em cooperação com as autoridades locais, vai continuar a trabalhar para “determinar o impacto que o derrame (de produtos químicos – ed.) teve na superfície (terra – ed.) e nas águas subterrâneas” e “garantir que o acidente não não afeta as fontes de água potável. Na quarta-feira anterior, o governador do estado disse que a água da torneira no leste da Palestina, onde ocorreu o acidente, era segura para beber. Regan, por sua vez, aconselhou aqueles que usam seus próprios poços a entrar em contato com as autoridades para mais testes e usar água engarrafada enquanto aguarda os resultados.