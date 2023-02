Dois adolescentes acusados ​​de assassinato de garota trans – CMIO

A personalidade britânica da mídia social Brianna Ghey foi encontrada morta a facadas em um parque no sábado

Dois jovens de 15 anos, um menino e uma menina, foram acusados ​​do assassinato de Brianna Ghey, a menina transgênero britânica de 16 anos que foi encontrada morta a facadas no Linear Park, em Culcheth, no sábado. A polícia de Cheshire anunciou as acusações na quarta-feira.

Os jovens foram presos no domingo e permanecem anônimos, embora a suspeita seja de Warrington e o homem viva em Leigh. A polícia enfatizou que “não deve haver relatos, comentários ou compartilhamento de informações on-line que possam de alguma forma prejudicar” o “julgamento justo” a que têm direito.

Enquanto o detetive-chefe superintendente Mike Evans disse a repórteres no domingo que o ataque a Ghey foi “visadas” e que os investigadores estavam investigando o ângulo do crime de ódio, ele esclareceu que “Neste momento, não há evidências que sugiram que as circunstâncias em torno da morte de Brianna sejam relacionadas ao ódio”. Não se sabe se os dois suspeitos conheciam Ghey.













Os serviços de emergência foram chamados ao Linear Park no sábado à tarde, quando os transeuntes descobriram o corpo de Ghey com várias facadas em uma trilha no antigo cruzamento ferroviário. Ela foi declarada morta no local, segundo a polícia.

O assassinato da adolescente atraiu a atenção internacional, com vigílias à luz de velas realizadas em todo o Reino Unido nos dias seguintes à sua morte. A polícia pediu a qualquer pessoa com informações, especialmente CCTV e imagens de câmeras da área, que se apresentem.

Ghey postou vídeos de dança e sincronização labial em seu TikTok e Instagram, onde dizem ter milhares de seguidores. Um pai de um dos colegas de classe de Ghey disse ao Daily Mail que o falecido era “intimidada por causa de sua sexualidade” e “falou até em acabar com tudo”, explicando que Ghey era “devastado pelo abuso constante” e que seu pai tentou levantar questões de segurança com sua escola apenas para ser rejeitado.