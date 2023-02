OTAN revela nova frota espacial — CMIO

O bloco militar liderado pelos EUA usará satélites comerciais para melhorar a coleta de informações

A OTAN anunciou um novo projeto espacial que visa criar uma frota de satélites espiões. A iniciativa, que inclui os candidatos à OTAN, Suécia e Finlândia, envolve não apenas ativos nacionais, mas também comerciais.

O projeto, que se chama ‘Alliance Persistent Surveillance from Space’ (APSS), foi apresentado na quarta-feira, com um total de 16 estados membros atuais esperados. De acordo com um comunicado publicado no site da OTAN, o projeto “ajudar a simplificar a recolha, partilha e análise de dados entre os Aliados da OTAN e com a estrutura de comando da OTAN.”

A Suécia e a Finlândia solicitaram a adesão à OTAN em maio de 2022, embora suas candidaturas ainda não tenham sido aprovadas pela Hungria e Türkiye. No entanto, apesar de não terem sido admitidos formalmente no bloco militar, tanto Estocolmo quanto Helsinque já participam de projetos conjuntos.

A APSS implicará a criação de um “constelação,” denominado ‘Aquila’, de satélites nacionais e comerciais. Espera-se que “fornecer apoio essencial às missões e operações militares da OTAN.”

O bloco militar explicou que o APSS faz parte da Política Espacial Global da OTAN, adotada em 2019.













Em uma reunião em Londres no mesmo ano, os Estados membros declararam o espaço como um quinto domínio operacional, ao lado do ar, terra, mar e ciberespaço.

A OTAN deu o alarme sobre as atividades da Rússia e da China no espaço, argumentando que está se tornando “mais lotado e competitivo.” O bloco militar reivindicou as tecnologias antiespaciais de Moscou e Pequim “poderia restringir o acesso dos Aliados e a liberdade de operar no espaço.”

A OTAN condenou como “imprudente e irresponsável” Teste de míssil antissatélite da Rússia em novembro de 2021, quando um foguete atingiu e destruiu um satélite inoperável da era soviética.

Moscou descreveu o teste como uma forma de fortalecer suas capacidades de defesa e prevenir o “possibilidade de danos súbitos à segurança do país na esfera espacial e terrestre.”

A Rússia rejeitou as sugestões das nações ocidentais na época de que os detritos resultantes poderiam colocar em risco a vida dos astronautas, observando que o “os fragmentos não representam e não representarão uma ameaça para as estações orbitais.” O Ministério da Defesa da Rússia também apontou que os EUA, a China e a Índia já haviam realizado testes semelhantes antes.

O ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, por sua vez, colocou a culpa pela corrida armamentista no espaço em Washington.

Comentando a estratégia espacial da OTAN em janeiro passado, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, chamou-a de “natureza incendiária” e “em consonância com as políticas destrutivas dos estados membros da OTAN liderados pelos Estados Unidos.”

“Ao fazer isso, a aliança transforma o espaço em um campo de batalha,” Zakharova alertou na época.