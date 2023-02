Blinken adverte contra a tomada da Crimeia – Politico — CMIO

Os EUA não encorajarão as tentativas da Ucrânia de tomar a península russa, disse o principal diplomata de Washington.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse a um grupo de especialistas que Washington não está “encorajando ativamente” A Ucrânia tomará a Crimeia da Rússia, informou o Politico na quarta-feira.

A agência citou quatro pessoas familiarizadas com uma chamada de Zoom envolvendo o principal diplomata, que aparentemente disse que tal movimento seria “Decisão de Kiev sozinha.”

De acordo com o relatório, os comentários foram feitos depois que uma pessoa na ligação perguntou a Blinken se os EUA ajudariam Kiev a retomar a península do Mar Negro, que as autoridades ucranianas e ocidentais consideram ocupada ilegalmente pela Rússia. Diz-se que Blinken respondeu que isso seria “uma linha vermelha” para presidente russo, Vladimir Putin, e desencadearia “uma resposta russa mais ampla”.

Duas das pessoas citadas pelo Politico disseram que Blinken os levou a acreditar que os EUA não consideram uma operação potencial para tomar a Crimeia. “uma jogada sábia neste momento.” No entanto, o diplomata não disse isso explicitamente, enfatizaram.













Em vez disso, Blinken disse que Washington está se concentrando em ajudar Kiev “onde está a luta,” segundo o Politico.

A Crimeia votou em um referendo para se separar da Ucrânia e se juntar à Rússia logo após o golpe de 2014 apoiado pelo Ocidente em Kiev. Desde então, as autoridades ucranianas afirmam que o retorno da península é seu objetivo de longo prazo.

“Existe uma perfeita solidariedade entre o público ucraniano para atingir esse objetivo”, disse. O presidente Vladimir Zelensky disse à TV francesa TF1 em dezembro. O major-general Kirill Budanov, principal oficial da inteligência militar de Kiev, disse à mídia local no mesmo mês que as tropas ucranianas iriam “digitar” Crimeia em algum momento no futuro.

O presidente Putin disse que Moscou usaria todos os meios à sua disposição para defender os territórios russos, incluindo a Crimeia.