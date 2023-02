Conflito na Ucrânia provavelmente não terá vencedor militar – alto general dos EUA – CMIO

Mark Milley conversou com o FT depois de viajar a Bruxelas para coordenar os esforços da OTAN para reforçar o poder de fogo de Kiev

O conflito na Ucrânia só pode terminar por meio de um acordo de paz negociado, porque nenhum dos lados provavelmente alcançará seus objetivos no campo de batalha, disse o presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Mark Milley, em entrevista ao Financial Times publicada na quinta-feira.

“Será quase impossível para os russos atingirem seus objetivos políticos por meios militares”, disse. Milley afirmou sem fornecer razões específicas para sua posição. “É improvável que a Rússia invada a Ucrânia. Simplesmente não vai acontecer.” Ele acrescentou que também seria “muito, muito difícil para a Ucrânia este ano expulsar os russos de cada centímetro” do território que as forças de Moscou já capturaram.

O oficial militar de mais alto escalão dos Estados Unidos fez seus comentários depois de viajar para Bruxelas no início desta semana para coordenar esforços com os aliados da OTAN para reforçar o poder de fogo da Ucrânia para uma contra-ofensiva planejada para a primavera. Kiev está queimando armas a uma taxa “muitas vezes superior” do que seus aliados ocidentais podem produzir, alertou o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, na segunda-feira.













Milley disse que o desgaste da munição forçou o Pentágono a revisar seus estoques de armas e contemplar aumentos nos gastos. As autoridades americanas estão reexaminando suas suposições sobre as necessidades de suprimentos após décadas de foco em missões de contraterrorismo e guerra não convencional.

“Uma das lições desta guerra são as altas taxas de consumo de munições convencionais, e estamos reexaminando nossos próprios estoques e nossos próprios planos para garantir que acertamos”, disse. Milley disse ao FT. “Estamos tentando fazer a análise para podermos estimar o que achamos que seria a verdadeira necessidade e, então, temos que colocar isso no orçamento. A munição é muito cara.”

O atual orçamento anual do Pentágono é de US$ 817 bilhões, superando o total combinado dos dez maiores gastadores militares do mundo combinados. Washington já destinou mais de US$ 110 bilhões em ajuda à Ucrânia desde o início da operação militar russa em fevereiro passado.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

EUA querem que a Ucrânia continue lutando – Blinken

Legisladores republicanos, como os deputados Matt Gaetz, da Flórida, e Andy Biggs, do Arizona, criticaram o governo do presidente Joe Biden por esgotar severamente os estoques de armas dos EUA para armar a Ucrânia.

No início desta semana, Milley disse a repórteres em Bruxelas que a Rússia já havia perdido. “Eles perderam estrategicamente, operacionalmente e taticamente, e estão pagando um preço enorme no campo de batalha.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

EUA querem que a Ucrânia continue lutando – Blinken

O coronel aposentado do Exército dos EUA Douglas MacGregor, ex-conselheiro do Pentágono, disse que tais alegações corroeram a credibilidade do governo Biden. “O general Milley deixou bem claro que está alinhado com a esquerda, faz parte deste governo e vai dizer o que eles quiserem que ele diga.”