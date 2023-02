NY Times acusado de ‘viés editorial’ anti-trans – CMIO

O jornal defendeu sua reportagem contra alegações de propagação do medo e desinformação sobre questões trans.

O New York Times é lamentavelmente tendencioso em sua cobertura de questões transgênero, de acordo com duas cartas abertas assinadas por centenas de jornalistas, celebridades, ativistas LGBTQ e grupos de defesa e enviadas ao jornal dos EUA na quarta-feira.

Um grupo, composto principalmente por colaboradores do Times, confessou que tinha “sérias preocupações sobre o viés editorial nas reportagens do jornal sobre pessoas transgênero, não-binárias e não conformes de gênero.” O grupo reclama que o jornal abordou os assuntos “com uma mistura estranhamente familiar de pseudociência e linguagem eufemística e carregada” em sua carta ao editor-chefe associado do jornal para padrões, Philip Corbett.

Um artigo sobre a apresentação de diferentes gêneros dos alunos em casa e na escola foi dito ter “mal enquadrado” a questão, enquanto um longo artigo sobre crianças questionando suas identidades de gênero supostamente “difamar[d] a transidade como uma doença a ser temida” porque o escritor usou o termo “paciente zero” para se referir a uma criança com disforia de gênero.

Esses artigos, de acordo com os autores das cartas, remontam a uma era mais sombria da história do Times, caracterizada por manchetes como ‘Crescimento da homossexualidade aberta na cidade provoca grande preocupação’ e histórias assustadoras sobre predadores HIV-positivos infectando outras pessoas deliberadamente. Eles culparam o Times’”mau julgamento editorial” por esforços legislativos recentes para restringir o acesso a procedimentos de afirmação de gênero para crianças, argumentando que seu status como “papel de registro” estava ajudando os transfóbicos em sua busca por “criminalizar[e] cuidados de afirmação de gênero.”













O Times não está apenas prejudicando crianças trans com sua plataforma impensada de ideias transfóbicas e seus defensores, argumentou outra carta aberta publicada na quarta-feira – está prejudicando sua própria reputação.

“Espalhar desinformação imprecisa e prejudicial sobre pessoas e problemas transgêneros” é “prejudicando a credibilidade do jornal”, alertou a missiva, trazendo o endosso de mais de 130 grupos de defesa LGBTQ, ativistas e celebridades, entre eles GLAAD, Human Rights Campaign, produtor Judd Apatow e atriz Lena Dunham.

Para remediar o problema, o Times deveria realizar um “encontro com membros e líderes da comunidade transgênero,” contrate pelo menos dois “escritores e editores trans, em tempo integral em sua equipe” nas seções de opinião e notícias, e pare de imprimir “histórias anti-trans tendenciosas”, declara a carta.

O porta-voz do Times, Charlie Stadtlander, defendeu a cobertura trans do jornal, insistindo em uma declaração à NPR que as histórias com as quais os autores das cartas questionaram foram relatadas.profundamente e empaticamente” e representou apenas uma fração da redação do jornal sobre o assunto.