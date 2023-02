Ministro italiano diz que proibição da UE à venda de veículos a gasolina e diesel em 2035 é 'míope'

Na terça-feira, (14) o Parlamento Europeu aprovou um projeto de lei que exige que novos carros de passageiros e veículos comerciais leves na UE produzam zero emissões a partir de 2035, como parte da luta do bloco contra a mudança climática. Na verdade, a medida significa expulsar os carros com motores de combustão interna do mercado da UE.