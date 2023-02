A Federação Russa afirmou repetidamente que o país vai lidar com a pressão das sanções que o Ocidente começou a exercer sobre a Rússia há vários anos e continua a aumentar. Moscou observou que o Ocidente não tem coragem de reconhecer o fracasso das sanções contra a Federação Russa. Nos próprios países ocidentais, as opiniões foram ouvidas mais de uma vez de que as sanções anti-russas são ineficazes.