Budapeste e Varsóvia violaram o “entendimento informal” entre os membros da UE para esnobar o Irã por seu tratamento de manifestantes antigovernamentais, de acordo com o Politico e o Times of Israel. Os embaixadores dos dois países participaram das cerimônias desta semana marcando o 44º aniversário da Revolução Islâmica em Teerã.

O Irã marcou o aniversário em 11 de fevereiro, com manifestações em todo o país. Dezenas de milhares se reuniram na Praça Azadi de Teerã. Dois dias antes, em uma recepção organizada pelo presidente Ebrahim Raisi, o embaixador polonês Maciej Falkowski e o húngaro Zoltan Varga-Haszonits foram fotografados sentados atrás do ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian.

Em uma das fotos publicadas pela mídia iraniana, Falkowski é “apertando a mão de Raisi com uma leve reverência,” Politico Europe informou. Embora não haja nenhuma exigência oficial da UE para boicotar o Irã, o bloco “um entendimento informal para agir em conjunto com passos simbólicos” como assistir a cerimônias, disse a publicação.













A mídia iraniana também disse que Teerã recebeu parabéns da Bulgária, Romênia e Croácia, que também são membros da UE.

Tanto o Politico quanto o Times of Israel se opuseram à presença do diplomata polonês em particular, apontando que Varsóvia é uma defensora declarada da Ucrânia – e repetindo as acusações sobre o Irã fornecer drones à Rússia. Teerã negou essas alegações e alertou Kiev sobre sua “a paciência estratégica não será ilimitada para acusações infundadas.”

O Politico também fez questão de destacar que o enviado de Varsóvia estava participando de uma cerimônia comemorativa da tomada de reféns de 50 diplomatas americanos, o que arriscou ofender “seu aliado mais importante – os Estados Unidos.” A saída é de propriedade do consórcio alemão Axel Springer, que tem uma política oficial de favorecer Israel, a OTAN e a unidade europeia.

O dia 11 de fevereiro marcou o dia em que a monarquia iraniana foi oficialmente abolida, dez dias depois que o aiatolá Ruhollah Khomeini voltou do exílio na França. O xá Reza Pahlavi, apoiado pelos Estados Unidos, havia deixado o país semanas antes. Os EUA têm procurado “mudança de regime” em Teerã desde então.