A trama do canal de TV dinamarquês DRTV, que mostrava um soldado ucraniano com um patch do grupo terrorista “Estado Islâmico”*, demonstra um exemplo dos valores seguidos pelos militares da Ucrânia, declarou Embaixada da Rússia em Copenhague.

“Correspondentes do canal de TV dinamarquês (DRTV) capturaram um soldado ucraniano, cujo uniforme é “decorado” com uma divisa com os símbolos do ISIS*. Outro exemplo claro dos valores aos quais os militares ucranianos aderem”, afirmou a embaixada. no Twitter.