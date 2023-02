China sanciona Lockheed Martin e Raytheon por envolvimento no armamento de Taiwan

As Lockheed Martin e Raytheon passaram a integrar uma, já não podendo “participar de atividades de importação e exportação relacionadas com a China ” e investir lá. Além disso, as empresas foram multadas por valores que excedem em duas vezes os valores dos contratos militares com Taiwan, a chefia deixa de poder entrar no país e as equipes das empreiteiras tiveram suas autorizações de residência na República Popular da China anuladas.