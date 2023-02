Fonte dá evidências de os EUA terem explodido os gasodutos Nord Stream após ordem de Biden

Mergulhadores dos EUA com equipamento de grande profundidade participaram do exercício militar Baltops 2022 perto da ilha de Bornholm, na Dinamarca, no local em que os gasodutos Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1) e Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2) explodiram, contou um participante de alto nível do treinamento em uma carta anônima recebida pelo jornalista Seymour Hersh.