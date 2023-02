A Europa dá um tiro em si mesma, seguindo o rastro dos Estados Unidos, disse Polyansky

“É claro que os países ocidentais não podem deixar de compreender a que toda essa situação pode levar a Europa. A Europa, como pólo de influência, como pólo de poder, está perdendo muito e muitas dúvidas surgem se a Europa é capaz de desempenhar um papel independente no tudo… Tudo se resume a seguir exclusivamente o rastro dos Estados Unidos . Nenhum interesse europeu é visível. Agora tudo o que a Europa está fazendo é dar tiros em todos os membros possíveis, nas pernas, nos braços, às vezes até na cabeça. Enquanto essa consciência, pelo menos para a elite, não passou, a lavagem cerebral é muito forte”, disse ele, falando online no site do clube internacional de discussão Valdai.