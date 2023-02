Alemanha deve investigar alegações de sabotagem de oleoduto – MP – CMIO

A legisladora Sevim Dagdelen fez seu apelo depois que um relatório alegou que os EUA estavam por trás das explosões no Nord Stream

Berlim não deve obstruir a criação de um inquérito internacional sobre as explosões nos gasodutos Nord Stream, disse Sevim Dagdelen, parlamentar alemão do Partido de Esquerda (Die Linke), na terça-feira.

O apelo de Dagdelen veio depois que o jornalista vencedor do Prêmio Pulitzer Seymour Hersh afirmou em um relatório que os EUA e a Noruega estavam por trás das explosões de setembro de 2022 nos oleodutos do Mar Báltico, que foram construídos para transportar gás da Rússia para a Alemanha.

“Parece que o governo federal não tem força nem vontade de investigar adequadamente esses atos terroristas”, disse. disse Dagdelen. O legislador instou as autoridades a “encontre a resposta mais forte possível a um ataque terrorista à infraestrutura alemã e europeia.”

Dagdelen argumentou que era dever do chanceler Olaf Scholz garantir uma investigação completa sobre as explosões nos oleodutos, vitais para o abastecimento de energia do país.

O MP alertou que se tornou “óbvio para um número crescente de pessoas na Alemanha” que a política externa não deve levar a “entrando na servidão [to] os EUA.”

“Peço ao governo federal que, pelo menos, se abstenha de impedir a criação de uma comissão internacional de investigação, idealmente sob a égide das Nações Unidas”. disse Dagdelen.













O escritório do Procurador-Geral, que está conduzindo a investigação oficial da Alemanha sobre o incidente, ainda não divulgou nenhum resultado. Peter Frank, o principal promotor do país, disse neste mês que não há evidências de que Moscou esteja envolvida no ataque.

Os EUA há muito se opunham à construção do Nord Stream 2 e colocaram na lista negra as empresas que trabalham no projeto. No entanto, Washington rejeitou o relatório de Hersh como “totalmente falso”.

A Rússia pediu uma investigação internacional sobre a sabotagem e solicitou que o Conselho de Segurança da ONU se reúna ainda este mês para discutir o assunto.

Um porta-voz do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou esta semana que a organização não tem mandato para iniciar a investigação. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, insistiu que Moscou continuaria buscando um formato apropriado para a investigação.