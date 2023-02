Suíça descarta apreensão de ativos russos – CMIO

Um grupo de trabalho do governo concluiu que confiscar os fundos violaria a constituição do país

A Suíça não planeja confiscar ativos privados russos congelados em bancos suíços, disse o Ministério da Justiça do país em um comunicado na quarta-feira.

A ideia de confiscar os fundos para usá-los na reconstrução da Ucrânia foi avaliada por um grupo de trabalho da Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos da Suíça (SECO). O grupo chegou à conclusão de que a medida violaria a constituição suíça e o sistema jurídico do país, que proíbe “expropriação de propriedade privada sem indenização.” O grupo enfatizou que a medida também violaria as obrigações internacionais da Suíça.

“O confisco de bens privados congelados é incompatível com a Constituição Federal e o ordenamento jurídico vigente e viola os compromissos internacionais da Suíça. Outros países têm direitos e garantias constitucionais semelhantes”, disse o Ministério da Justiça em seu comunicado, observando, no entanto, que o país planeja continuar a apoiar a Ucrânia, “independente das discussões sobre bens congelados.”

A ideia de confiscar os bens para ajudar a reconstruir a Ucrânia vem sendo discutida pelos países ocidentais há algum tempo, mas esbarrou em obstáculos legais. O ex-chefe do Deutsche Bank, Josef Ackermann, alertou recentemente que tal medida da Suíça em particular prejudicaria a confiança do investidor no sistema bancário suíço e resultaria na perda do status do país como um centro financeiro global.

A Suíça detém atualmente 7,5 bilhões de francos suíços (US$ 8,13 bilhões) em ativos financeiros congelados pertencentes a cidadãos russos, revelou a SECO no mês passado.

Moscou pediu repetidamente a liberação dos ativos bloqueados e alertou contra qualquer movimento para apreendê-los, dizendo que isso poderia criar um perigoso precedente na lei internacional. A Rússia teria então o direito de confiscar ativos estrangeiros mantidos no país em retaliação, segundo o Kremlin.

