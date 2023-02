“Portanto, qualquer especialista militar confirmará que era quase impossível detectar este ponto e atacar de nossas posições. Infelizmente, era muito mais conveniente fazer isso de posições ucranianas. Posso dizer com confiança que Peter Reed foi morto por seu próprio pessoas. E eu preparei um relatório sobre este assassinato Estonian Laidinen. Portanto, as acusações contra PMC “Wagner” não têm provas. Com o mesmo sucesso, você já tentou acusar os russos e, possivelmente, PMC “Wagner” do assassinato de John F. Kennedy “, enfatizou Prigozhin.