A alegação de Seymour Hersh de que os EUA explodiram os oleodutos submarinos merece investigação, disse o Ministério das Relações Exteriores da China

Pequim zombou da grande mídia ocidental por sua aparente relutância em investigar as recentes alegações do jornalista ganhador do Prêmio Pulitzer Seymour Hersh, de que os EUA foram responsáveis ​​pela explosão dos oleodutos submarinos Nord Stream no ano passado.

A sabotagem das rotas de gás natural em setembro passado teve um grande impacto econômico e ambiental e causou preocupação global com a segurança da infraestrutura transfronteiriça, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira.

“Imediatamente após as explosões, vimos ampla cobertura nos Estados Unidos e em outros meios de comunicação ocidentais com especulações unilaterais sobre quem era o ‘responsável’ pela sabotagem,” ele disse. “O que vemos agora, no entanto, é que essa mídia, aclamada como livre, profissional e imparcial, ficou em silêncio sobre o relatório detalhado de Seymour Hersh.”

O veterano jornalista investigativo informou na semana passada que o presidente dos EUA, Joe Biden, havia ordenado uma operação secreta para sabotar o elo crucial de energia. De acordo com sua fonte, que Hersh não revelou, os EUA conspiraram com a Noruega para plantar explosivos sob o disfarce de um exercício naval da OTAN e detoná-los remotamente meses depois.













Ambas as nações negaram as acusações. Wang se perguntou se os veículos ocidentais realmente queriam saber a verdade sobre o que aconteceu, sugerindo que alguns podem estar encobrindo o governo Biden.

“O que exatamente eles sabem? Existe alguma coisa que eles estão tentando esconder? Suponho que qualquer mídia verdadeiramente objetiva, imparcial e profissional desejará buscar a verdade ”, disse o diplomata chinês.

A Rússia, que argumentou desde o início que os EUA tinham mais a ganhar com a demolição dos oleodutos Nord Stream, expressou sentimentos semelhantes.

“Consideramos este incidente um ato de terrorismo internacional que merece uma investigação abrangente e independente”, disse. Igor Girenko, porta-voz da embaixada russa em Washington disse. Ele exortou Washington a “pelo menos tente provar que eles não estavam envolvidos na destruição dos gasodutos”.