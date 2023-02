EUA criam espaçonaves de combate para desativar satélites russos, diz general

“No estágio atual, eles estão desenvolvendo, e alguns modelos já foram desenvolvidos, testados, os chamados meios espaciais de combate de pequena dimensão. Eles são capazes de realizar uma manobra oculta, aproximar-se de nosso aparelho espacial e desativá-lo, em qualquer circunstância, a qualquer momento”, disse Nestechuk em uma mesa redonda no Conselho da Federação da Rússia (câmara alta do parlamento russo) dedicada ao 40º aniversário do programa Iniciativa de Defesa Estratégica dos EUA.