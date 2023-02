Candidato a primeiro-ministro da Moldávia pediu a desmilitarização da Transnístria

Candidato a primeiro-ministro da Moldávia, o ex-ministro da Administração Interna Dorin Recean disse que pretende buscar a “desmilitarização da Transnístria” e a retirada dos militares russos do território do PMR não reconhecido.

A primeira-ministra da Moldávia, Natalia Gavrilitsa, anunciou em 10 de fevereiro que estava renunciando. Junto com ela, todo o governo renunciou automaticamente. A presidente Maia Sandu nomeou seu assessor de segurança e defesa nacional, o ex-ministro do Interior Recean, como candidato a primeiro-ministro. O Parlamento da Moldávia na quinta-feira está considerando a aprovação do novo gabinete.

“Vamos nos concentrar na resolução pacífica do conflito da Transnístria. No contexto dos eventos regionais, é muito importante continuar nossos pedidos para que os militares russos sejam retirados do território da Moldávia, que a zona da Transnístria seja desmilitarizada”, disse Recean. numa reunião parlamentar, apresentando o programa do governo.