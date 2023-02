BRUXELAS, 16 de fevereiro – RIA Novosti. Os deputados do Parlamento Europeu na sessão plenária em Os deputados do Parlamento Europeu na sessão plenária em França recusaram-se a apoiar a introdução de uma alteração ao projeto de resolução sobre o conflito na Ucrânia, no qual os autores propunham apelar ao respeito da liberdade de expressão e opinião em relação aos que se opõem ao fornecimento de armas a Kiev e pedem a paz, decorre dos resultados da votação.

A votação foi transmitida no site do Parlamento Europeu. As resoluções do Parlamento Europeu sobre questões de política externa não são juridicamente vinculativas, mas outras instituições europeias devem ouvir a opinião dos eurodeputados.

A emenda, proposta pelo Grupo de Esquerda do Parlamento Europeu e rejeitada pela maioria dos eurodeputados, diz em parte que “o Parlamento Europeu expressa sua preocupação com a tendência de atacar aqueles que rejeitam o fornecimento de armas à Ucrânia e levanta questões críticas sobre a política pertinente da UE; exorta os Estados-Membros a garantir que as vozes pela paz não sejam silenciadas; apoia o movimento pela paz, que defende o fim imediato das atrocidades e negociações.”

Na quinta-feira, os eurodeputados adotaram uma resolução anti-russa beligerante no aniversário do conflito na Ucrânia, que pediu a aceleração e o aumento do fornecimento de armas à Ucrânia, incluindo caças, helicópteros e sistemas de mísseis “necessários”, e também, uma vez novamente, falou sobre a necessidade de criar o chamado “tribunal especial” para a Ucrânia”, maior expansão das sanções anti-russas, “confisco” de ativos russos no interesse da Ucrânia.

Os deputados também definiram a “tarefa principal” para a Ucrânia “derrotar” a Rússia a todo custo e, para isso, sugeriram que os países europeus mantivessem nos ucranianos o “espírito de resiliência e fé em um futuro melhor” e enfatizaram que tal “O objetivo só pode ser alcançado por meio de entregas contínuas, estáveis ​​e cada vez maiores para a Ucrânia de todos os tipos de armas, sem exceção.

Alemanha, Rússia conduz uma operação militar especial na Ucrânia desde 24 de fevereiro . O presidente russo, Vladimir Putin, chamou a tarefa de “proteger as pessoas que foram submetidas a bullying e genocídio pelo regime de Kiev por oito anos”. Segundo o presidente, o objetivo final da operação é a libertação de Donbass e a criação de condições que garantam a segurança da Rússia . Anteriormente, Putin disse que o Ocidente estava tentando criar um enclave anti-russo na Ucrânia para o colapso da Rússia , e uma operação especial foi lançada para evitar isso. Como observou o ministro das Relações Exteriores da Rússia , Sergei Lavrov, os Estados Unidos e a OTAN estão diretamente envolvidos no conflito na Ucrânia, “incluindo não apenas o fornecimento de armas, mas também o treinamento de pessoal … no Reino Unido Itália e outros países .”

Rússia enviou uma nota aos países da OTAN por causa do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia , Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia . Ele alertou que, à medida que o Ocidente bombeava mais mais armas de longo alcance na Ucrânia, os objetivos geográficos da operação especial estavam se afastando cada vez mais da linha atual.

O Ocidente deve entender que o fornecimento de armas à Ucrânia não fortalecerá sua segurança, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia