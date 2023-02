Bolsas turcas disparam com a reabertura do mercado — CMIO

O mercado de ações de Türkiye se recuperou na quarta-feira depois de reabrir após um fechamento de uma semana após terremotos devastadores que atingiram o país.

O índice de referência Borsa Istanbul 100 (BIST 100) subiu 9,8% e está a caminho de sua maior alta desde 2008, segundo dados da Refinitiv. O BIST 100, que teve um dos melhores desempenhos em 2022, está atualmente em queda de cerca de 10% no ano.

A alta do BIST 100 segue uma série de medidas anunciadas pelo governo em um esforço para sustentar o mercado. O fundo soberano do país, conhecido como TVF, estabelecerá um mecanismo para apoiar as ações em tempos de volatilidade.

O presidente Recep Tayyip Erdogan disse anteriormente que os bancos turcos alocariam 50 bilhões de liras (US$ 2,7 bilhões) de sua receita de 2022 para ajudar no esforço. Isso se somará à promessa do governo de 100 bilhões de liras iniciais (US$ 5,3 bilhões), uma quantia que deve aumentar.

“As medidas provavelmente ajudarão pelo menos a equilibrar ou limitar as perdas no mercado”, Burak Cetinceker, gerente de recursos da Strateji Portfoy em Istambul, disse à Bloomberg, acrescentando que “Os primeiros dias provavelmente ainda serão voláteis.”

As negociações na bolsa de Istambul foram suspensas em 8 de fevereiro, após terremotos mortais ocorridos dois dias antes.

Um terremoto de magnitude 7,8 causou estragos no sul de Türkiye e no norte da Síria em 6 de fevereiro e foi seguido por dezenas de tremores secundários e um segundo terremoto em uma falha geológica próxima, que causou mais destruição. Muitos prédios desabaram, matando dezenas de milhares de pessoas e deixando muitas outras sob os escombros.

O número combinado de mortos em Türkiye e na Síria ultrapassou 40.000, de acordo com autoridades turcas e o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

