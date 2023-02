Bitcoin sobe para alta de 6 meses – CMIO

O preço da principal criptomoeda ultrapassou US$ 24.000, apesar do crescente escrutínio regulatório

O preço do Bitcoin na quinta-feira subiu para seu nível mais alto desde agosto, mesmo quando os reguladores dos EUA intensificaram a pressão regulatória sobre as exchanges de criptomoedas.

A maior criptomoeda por capitalização de mercado estava sendo negociada em mais de 11%, para US$ 24.619 por token, às 09:47 GMT. O valor de todo o mercado de criptomoedas aumentou mais de US$ 76 bilhões (+8%) nas últimas 24 horas, de acordo com o Coinmarketcap.com.

O rali ocorre apesar do aumento do escrutínio regulatório das autoridades dos EUA sobre moedas digitais.

Na semana passada, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a exchange de criptomoedas Kraken de multa de US$ 30 milhões por não cumprir “apropriadamente” registrar seu programa de apostas.

Na segunda-feira, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York disse à empresa de criptomoedas Paxos para parar de cunhar novas stablecoins da Binance USD, ou BUSD.













“O ambiente regulatório atual certamente parece um vento contrário para o mercado cripto, mas parece que algum dinheiro está se movendo de altcoins para Bitcoin, já que Bitcoin é a única criptomoeda rotulada como ‘commodity’ pelo presidente da SEC.” um analista da empresa japonesa de criptomoedas Bitcoin Bank Yuya Hasegawa explicou à CNBC, acrescentando que “Consequentemente, o domínio do mercado de Bitcoin está em ascensão.”

No ano passado, quase US$ 1,4 trilhão foi eliminado do mercado de criptomoedas em meio às falências do setor. A turbulência foi liderada pelo colapso da principal bolsa FTX.

De acordo com Vijay Ayyar, vice-presidente de desenvolvimento corporativo e internacional da bolsa de criptomoedas Luno, há sinais crescentes de que o mercado chegou ao fundo do poço em novembro passado e se tornou otimista.

“Estamos ganhando força aqui e qualquer má notícia está sendo descartada, sinais típicos de que o mercado acredita que o pior já passou”, disse. o especialista disse ao meio de comunicação.

