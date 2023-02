China promete retaliação sobre linha do ‘balão espião’ dos EUA – CMIO

Pequim alertou sobre contramedidas contra Washington em meio a alegações concorrentes de espionagem

O Ministério das Relações Exteriores da China alertou sobre contramedidas para punir entidades americanas na quarta-feira depois que Washington “exagerou” a um suposto balão espião chinês no espaço aéreo americano, derrubando o dirigível não tripulado e impondo sanções.

“Os EUA abusaram da força, exageraram, agravaram a situação e usaram isso como pretexto para sancionar ilegalmente empresas e instituições chinesas”, disse. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, disse a repórteres em um briefing em Pequim. “A China se opõe firmemente a isso e tomará contramedidas contra entidades americanas relevantes que minam a soberania e a segurança da China de acordo com a lei.”

Wang não ofereceu detalhes sobre quais medidas retaliatórias estão planejadas. Ele fez seus comentários depois que Washington adicionou seis entidades chinesas com supostos vínculos com o suposto programa de balões espiões da China a uma lista negra de exportação.

As autoridades chinesas alegaram que o balão que cruzou a América do Norte no início deste mês era um dirigível civil não tripulado que saiu do curso e inadvertidamente entrou no espaço aéreo dos EUA. Um caça a jato da Força Aérea dos EUA derrubou o balão em 4 de fevereiro na costa da Carolina do Sul. Dias depois, o governo do presidente Joe Biden afirmou que o voo fazia parte de um programa de espionagem chinês que tem como alvo mais de 40 países.













Pequim negou essas alegações e respondeu que os EUA enviam rotineiramente balões de espionagem sobre a China. Wang disse que Washington voou balões de alta altitude sobre o espaço aéreo chinês mais de 10 vezes desde maio de 2022, incluindo voos sobre as regiões de Xinjiang e Tibete.

Questionado sobre as alegações de que os propagandistas chineses tentaram se distrair das questões sobre vigilância em grandes altitudes, exagerando um recente descarrilamento de trem em Ohio e promovendo uma alegação de que as forças americanas explodiram os oleodutos Nord Stream da Rússia, Wang sugeriu que Washington é quem está tentando desviar a atenção das pessoas. .

Os meios de comunicação ocidentais, que anteriormente especularam que a Rússia sabotou seus próprios oleodutos, ficaram em silêncio depois que o jornalista americano Seymour Hersh relatou na semana passada que o governo de Biden estava por trás do atentado ao Nord Stream, disse Wang. Ele acrescentou que muitos americanos estão questionando por que o governo e a mídia dos EUA estão “encobrindo” o descarrilamento do trem enquanto continua a divulgar o incidente do balão. “As pessoas estão questionando, o que eles estão tentando esconder?”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Aliado dos EUA de repente se lembra de avistamentos de ‘balão chinês’

O descarrilamento ocorreu em 3 de fevereiro, um dia antes do abate do dirigível chinês. O trem transportava produtos químicos perigosos, incluindo cloreto de vinila, que vazou para cursos d’água próximos, atingindo o rio Ohio e matando a vida selvagem. As autoridades decidiram realizar uma “queima controlada” dos produtos químicos, que se inflamaram em uma enorme nuvem negra de toxinas que se espalhou pela área.