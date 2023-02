Lukashenka chamou a condição de mobilização na Bielo-Rússia

O chefe de Estado referiu ainda que as pessoas, em particular na zona fronteiriça, estão preocupadas, por exemplo, com a queda de um foguete ucraniano. “A ansiedade deles aumentou. Se um foguete veio de lá, significa que um soldado pode vir amanhã. A base da ansiedade está nisso. E não no fato de que vou reunir seus filhos na baía e mandá-los para a Ucrânia. Qualquer bielorrusso são entende que eu não vou fazer isso”, disse Lukashenka. “Eu os entendo perfeitamente (habitantes da Bielorrússia – ed.) e, portanto, não vou enviar pessoas para lá”, acrescentou.