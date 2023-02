Fornecimento de Viagra interrompido para a Rússia – oficial – CMIO

Governo promete produzir equivalente nacional com o mesmo princípio ativo

A Viatris, empresa farmacêutica dos Estados Unidos que fabrica o remédio para disfunção erétil Viagra, suspendeu as entregas da pílula para a Rússia, informou o Ministério do Comércio da Rússia na quarta-feira.

O proprietário da marca Viagra notificou o governo russo de sua decisão de interromper o fornecimento no ano passado devido ao conflito na Ucrânia.

“O medicamento com o nome comercial Viagra corresponde ao Nome Comum Internacional (DCI) Sildenafil, sua produção não é localizada na Rússia. Em 2022, a Viatris informou sobre a suspensão do fornecimento do medicamento Viagra na forma farmacêutica de comprimido”. disse o ministério à agência de notícias Interfax.

No entanto, os fabricantes nacionais têm capacidade para produzir suas próprias versões do Viagra com o mesmo princípio ativo, disse o ministério, acrescentando que os ensaios clínicos do medicamento já estão em andamento.

O Ministério da Saúde da Rússia disse que as farmácias ainda têm Viagra em estoque e não há escassez do medicamento.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

UE adiciona Rússia à lista negra de paraísos fiscais

A indústria farmacêutica do país aumentou a produção de medicamentos contendo Sildenafil em 11% entre janeiro e setembro de 2022, segundo a Interfax. As vendas do medicamento que trata a disfunção sexual aumentaram 15% em relação ao ano anterior.

Os russos compraram 2,7 milhões de pílulas para disfunção erétil no valor de 2,1 bilhões de rublos (US$ 28,1 milhões) de julho a setembro de 2022, um salto de 88% em comparação com o mesmo período de 2021, segundo o jornal comercial Kommersant.

O registro farmacêutico russo disse que a Rússia aprovou mais de 40 medicamentos domésticos com Sildenafil que agora são fabricados por oito empresas nacionais e já estão disponíveis em farmácias russas.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT