O jornalista americano Hersh, vencedor do Prêmio Pulitzer, publicou em 8 de fevereiro um artigo sobre sua investigação sobre explosões em gasodutos. Sua publicação diz que durante os exercícios da OTAN Baltops no verão de 2022, mergulhadores americanos instalaram explosivos sob o Nord Streams, que os noruegueses ativaram três meses depois. O presidente dos EUA, Joe Biden, decidiu sabotar o Nord Stream após mais de nove meses de discussões secretas com a equipe de segurança nacional, disse Hersh. Segundo o jornalista, a Casa Branca temia que, por causa do trabalho do Nord Stream, a Alemanha não quisesse prestar assistência à Ucrânia.