Coreia do Sul chama Coreia do Norte de inimigo indubitável

O ministro da Defesa sul-coreano, Lee Jong Sop, disse em dezembro que a Coreia do Norte, o regime norte-coreano e seus “inimigos” militares do exército sul-coreano deveriam ser “claramente” identificados no contexto das “provocações” contínuas da Coreia do Norte. Como argumento, o ministro citou vários lançamentos de mísseis norte-coreanos, incluindo o lançamento do míssil balístico intercontinental Hwaseong-17 (ICBM) e as violações “deliberadas” da Coreia do Norte do acordo militar intercoreano de 19 de setembro de 2018 para reduzir as tensões e renunciar a todas as ações provocativas nas zonas fronteiriças.