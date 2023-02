Irlanda cancela ‘vistos gold’ para impedir a entrada de chineses – CMIO

O cancelamento do programa de residência é uma resposta a um número esmagador de solicitações da China

A Irlanda está encerrando seu Programa de Investidores Imigrantes (IIP), que oferece vistos a cidadãos de fora da UE em troca de investimento na república, anunciou o Departamento de Justiça da Irlanda na terça-feira.

De acordo com o comunicado, os pedidos para o que é amplamente referido como “vistos dourados” não será mais aceito por Dublin a partir de quarta-feira.

Estabelecido em 2012, o IIP ofereceu residência irlandesa a cidadãos não pertencentes à UE com patrimônio pessoal de pelo menos € 2 milhões (US$ 2,1 milhões) se investissem um mínimo de € 1 milhão na Irlanda por pelo menos três anos. O programa aprovou cerca de € 1,25 bilhão em investimentos desde a sua criação, segundo dados do governo.

O programa foi dominado por candidatos ricos da China, que responderam por cerca de 1.458 das 1.547 inscrições aprovadas até junho do ano passado. De acordo com o Irish Times, esse fato levou os funcionários do departamento de justiça a recomendar que novos pedidos fossem temporariamente interrompidos.

“É importante que mantenhamos todos os programas sob revisão, incluindo quaisquer implicações para políticas públicas mais amplas, como a contínua adequação e adequação deste programa para uso cultural, social e econômico,” Disse o ministro da Justiça, Simon Harris, anunciando a mudança.

Ele observou, no entanto, que as solicitações enviadas antes de 15 de fevereiro continuarão sendo consideradas. Atualmente, cerca de 1.500 candidatos aguardam uma decisão. Os projetos já aprovados no âmbito do programa também não serão afetados.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Portugal pondera abandonar ‘vistos gold’

Assim chamado “vistos dourados” são usados ​​por países em todo o mundo para atrair investimentos estrangeiros. No entanto, alguns veem a prática como um risco em termos de segurança, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A decisão de Dublin de encerrar seu programa ocorre um ano depois que o Reino Unido cancelou seu próprio plano semelhante, citando preocupações com a segurança nacional e a crescente popularidade do programa entre os cidadãos russos.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT