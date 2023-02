Inflação no Reino Unido diminui ligeiramente – CMIO

A inflação britânica caiu mais do que o esperado no mês passado, para 10,1% ao ano, que é a leitura mais baixa desde setembro, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) na quarta-feira.

Os dados mostraram que a queda do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 10,5% no mês anterior deveu-se à desaceleração da alta dos preços dos combustíveis. Economistas consultados pela Reuters previam que a inflação cairia para 10,3%.

A leitura do núcleo da inflação, por sua vez, que exclui alimentos, energia, álcool ou tabaco, foi de 5,3%, ante 5,8% em dezembro, segundo o ONS.

O escritório de estatísticas indicou que os custos mais baixos de moradia, gás e eletricidade, bem como de alimentos e bebidas não alcoólicas, estão entre os principais fatores da queda na taxa nominal. As maiores quedas de preços do período de Natal de dezembro até janeiro foram registradas em transporte, restaurantes e hotéis, disse o ONS.

O relatório surge no momento em que o Banco da Inglaterra (BoE) está considerando aumentar ainda mais as taxas de juros para domar a inflação, que atingiu os níveis mais altos desde o início dos anos 1980. Nos últimos 18 meses, o BoE elevou as taxas em dez reuniões de política monetária consecutivas, aumentando a pressão sobre os tomadores de empréstimos.

O chanceler do Tesouro do Reino Unido, Jeremy Hunt, disse na quarta-feira, após a divulgação dos dados do ONS, que qualquer queda na inflação é bem-vinda, mas “a luta está longe de terminar.”

“A inflação alta estrangula o crescimento e causa dor para famílias e empresas – é por isso que devemos manter o plano de reduzir a inflação pela metade este ano, reduzir a dívida e fazer a economia crescer”, ele notou.

