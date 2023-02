Armênia oferece paz a Türkiye – FM — CMIO

A Armênia está pronta para restaurar a paz na região e normalizar totalmente as relações com Türkiye, disse seu ministro das Relações Exteriores, Ararat Mirzoyan, em Ancara na quarta-feira. Os dois vizinhos têm lutado para definir seu relacionamento desde que a Armênia declarou independência na década de 1990.

“Neste momento difícil para Türkiye, gostaria de reiterar nossa prontidão para restaurar a paz na região, bem como para normalizar totalmente as relações com Türkiye para estabelecer relações diplomáticas”, disse. disse Mirzoyan depois de se encontrar com seu homólogo turco Mevlut Cavusoglu.

O principal diplomata de Yerevan estava se referindo aos terremotos catastróficos da semana passada, que mataram mais de 41.000 pessoas, com muitos mais mortos sob os escombros.

“Gostaria de expressar minhas condolências aos que morreram como resultado desses terremotos e uma rápida recuperação aos feridos”, disse. Mirzoyan acrescentou, de acordo com a TASS. “Sobrevivemos ao terremoto de 1988 e realmente conhecemos a dor que Türkiye e seu povo estão sentindo agora. Esses desastres naturais são uma tragédia para toda a humanidade e precisamos mostrar solidariedade para combater as crises humanitárias nessas situações.”













Enquanto Türkiye reconheceu a independência da Armênia da União Soviética em 1991, os dois vizinhos nunca estabeleceram relações diplomáticas. Um grande ponto de discórdia tem sido o desacordo sobre a caracterização do assassinato em massa de armênios étnicos pelo Império Otomano, com a república turca rejeitando a alegação armênia de que foi um genocídio.

Ancara fechou sua fronteira com a Armênia em 1993, em solidariedade ao Azerbaijão no conflito de Nagorno-Karabakh. A ofensiva bem-sucedida do Azerbaijão contra a região de maioria armênia em 2020 teve apoio militar turco.

Uma tentativa de estabelecer relações diplomáticas em 2009 resultou em protocolos de normalização, mas as legislaturas turca e armênia nunca os ratificaram. Com a mediação de Moscou, os dois países reabriram as negociações de normalização em dezembro de 2021.