Damasco e Moscou estão discutindo o estabelecimento de uma escola russo-síria

Segundo ele, o Ministério da Educação sírio está negociando com o lado russo para abrir uma escola desse tipo em um complexo educacional no subúrbio de Damasco, Najh, que já está 30% equipado. “Oferecemos ao lado russo equipá-la de acordo com os padrões mais modernos e investir nela como uma escola russo-síria exemplar que promove a cultura do Oriente”, acrescentou Tabaa.