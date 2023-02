Irmão de Biden nega ligação com acordo saudita – CMIO

Uma declaração de 2021 alega que Jim Biden admitiu ter sido contratado para negociar um acordo de $ 140 milhões com Riad

Jim Biden, irmão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, negou ter sido contratado para ajudar a negociar um acordo de US$ 140 milhões entre uma construtora dos Estados Unidos e o governo saudita, depois que uma declaração juramentada veio à tona na terça-feira alegando que ele admitiu ter recebido o cargo por causa de seu cargo. nome de família.

O ex-funcionário do Tesouro dos EUA que se tornou investigador particular Thomas Sullivan afirmou em uma declaração juramentada que Jim Biden confessou que foi nomeado para representar a construtora Hill International nas negociações de acordo com Riad em 2012 por causa de seus laços familiares com o então vice-presidente. “Claro que o [Biden] nome não doeu,” disse o irmão do político a Sullivan, de acordo com o depoimento, cujo conteúdo foi divulgado pelo Daily Mail na terça-feira.

Um representante de Jim Biden refutou categoricamente a declaração juramentada de Sullivan, no entanto, disse ao New York Post na quarta-feira, “Senhor. Biden nunca negociou com o governo saudita em nome de Hill ou de qualquer outra entidade”.













“Toda a história é mais uma tentativa de difamar Jim Biden”, ele disse.

A declaração de maio de 2021 foi apresentada em relação a uma disputa com um escritório de advocacia que Hill havia contratado na tentativa de recuperar US$ 140 milhões supostamente devidos pelos sauditas por uma usina de dessalinização que Hill construiu na década de 1980. Questionado especificamente sobre se ele havia participado de uma reunião com o Ministério do Comércio saudita “para receber o pagamento final pelo trabalho que Hill realizou”, Biden supostamente disse a Sullivan que “pelo que se lembra, ele esteve em tal reunião e o motivo de sua presença foi ‘por causa de sua posição e relacionamento’ com seu irmão.”

Em uma declaração juramentada de maio de 2022, o sócio V. Thomas Lankford, do escritório de advocacia Lankford & Reed, confirmou que “Hill, agindo através [its CEO Irvin] Richter, enviou Jim Biden” para a reunião de 2012 em Riade “porque KSA [the Kingdom of Saudi Arabia] não ousaria endurecer o irmão do vice-presidente, que seria fundamental para o negócio.

O presidente do Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara, James Comer (R-Kentucky), citou os depoimentos como “evidência… a família Biden usou o nome de Joe Biden para garantir negócios em todo o mundo para enriquecer,” chamando os negócios “uma ameaça à segurança nacional”.

O presidente negou qualquer conhecimento dos negócios estrangeiros de sua família, apesar de e-mails e outras evidências encontradas na casa de seu filho Hunter Biden. “portátil do inferno” sugerindo que ele se encontrou com nada menos que 14 sócios de negócios de seu filho.