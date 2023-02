Afeganistão precisa de ‘Black Girl Magic’ – enviado dos EUA – CMIO

O representante diplomático de Washington aparentemente pensa que Beyonce e uma hashtag acordada podem ajudar as mulheres no país devastado pela guerra

O enviado diplomático dos EUA ao Afeganistão declarou que a hashtag “#BlackGirlMagic” pode melhorar a vida das mulheres afegãs, convocando Beyonce e Lizzo para, de alguma forma, ajudar sua causa. Ela foi ridicularizada online por sua sugestão.

Desde que assumiu o cargo de Encarregada de Negócios na Missão dos EUA no Afeganistão no Catar no ano passado, Karen Decker condenou repetida e veementemente o Talibã por barrar mulheres de universidades e reprimir ativistas do sexo feminino. Decker tuíta regularmente sobre o ativismo negro nos Estados Unidos e sugeriu na quarta-feira que os afegãos poderiam buscar inspiração na cultura ‘acordada’ americana.

“Os afegãos estão familiarizados com #BlackGirlMagic e o movimento que inspirou?” ela perguntou. “As meninas afegãs precisam de um movimento semelhante? E as mulheres afegãs? Ensine-me, pronto para aprender.”

Decker marcou as estrelas pop Beyonce e Lizzo, assim como a atriz Regina King, em seu tweet.

Centenas de comentários ridicularizando o tweet de Decker “Como foi que perdemos aquela guerra?” o Columbia Bugle, um site de notícias de direita, respondeu. “Estou sem palavras,” O congressista da Flórida Mike Waltz tuitoucomo outro comentarista declarado “Calígula tornando seu cavalo senador era menos ridículo do que isso.”

“O que diabos é isso?” Donald Trump Jr. tuitou. “Aparentemente, o governo Biden não está envergonhado o suficiente com seu desastre no Afeganistão…”













Popularizada por volta de 2016, a hashtag #BlackGirlMagic não implica que as mulheres negras sejam imbuídas de poderes mágicos que poderiam de alguma forma ajudar o Afeganistão. Em vez disso, é usado nas redes sociais para celebrar as conquistas das mulheres negras e costuma ser postado ao lado de fotos de atraentes afro-americanos. A frase foi invocada por ativistas do Partido Democrata em 2016 em uma tentativa de aumentar a participação das eleitoras negras, que votam de forma confiável nos democratas.

Os EUA retiraram suas forças armadas do Afeganistão em agosto de 2021, encerrando sua ocupação de duas décadas no país. O Exército Nacional Afegão, financiado pelos Estados Unidos, desmoronou diante do avanço dos militantes do Talibã, e o Afeganistão voltou ao domínio do Talibã imediatamente após o último avião americano deixar Cabul.

A ocupação do Afeganistão custou ao contribuinte norte-americano mais de US$ 2,3 trilhões, cifra que inclui meio trilhão de dólares de juros devidos sobre o dinheiro emprestado para combater a guerra e US$ 233 bilhões pagos para cuidar dos quase 21.000 veteranos feridos ali.