O volume de comércio tem diminuído drasticamente, de acordo com um deputado PM

O volume de negócios entre a Rússia e a UE caiu um terço em abril–dezembro de 2022 em meio às sanções ocidentais a Moscou, revelou o primeiro vice-primeiro-ministro Andrey Belousov.

O comércio da Rússia com a UE tem diminuído significativamente, disse o funcionário. “Ao mesmo tempo, o volume de negócios nas direções leste e sul está crescendo”, Belousov disse na quarta-feira.

O vice-primeiro-ministro destacou que, durante o período de abril a dezembro do ano passado, o volume de negócios da Rússia com Türkiye, Egito e países do Golfo Pérsico quase dobrou, enquanto os volumes com países do Sudeste Asiático e China aumentaram mais de 17%.

As estatísticas oficiais mostram que em 2020 a UE foi o principal parceiro comercial da Rússia, respondendo por 37,3% do comércio total de mercadorias do país com o mundo. Mais de 36% das importações da Rússia vieram da UE e 37,9% de suas exportações foram para o bloco de 27 nações.

O comércio total de mercadorias entre a Rússia e o bloco totalizou € 257,5 bilhões (US$ 275 bilhões) em 2021, segundo dados da Comissão Europeia. As importações da UE totalizaram € 158,5 bilhões (US$ 170 bilhões) e foram dominadas por combustíveis e produtos de mineração, principalmente combustíveis minerais, madeira, ferro e aço e fertilizantes.

Enquanto isso, no verão passado, a UE exportou 43% menos mercadorias para a Rússia em relação ao mesmo período do ano anterior. Em comparação, a China exportou 23% mais mercadorias para a Rússia no verão passado em relação a 2021, de acordo com um relatório do Kiel Institute for the World Economy.

