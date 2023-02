Capitão do time de futebol tailandês resgatado morre aos 17 anos – CMIO

Duangpetch Promthep foi encontrado inconsciente em seu dormitório no Reino Unido e morreu em um hospital local

Duangpetch ‘Dom’ Promthep, o capitão do time de futebol masculino tailandês que ficou famoso depois que uma ousada missão de resgate subaquático os salvou de uma caverna subaquática em 2018, morreu de causas desconhecidas aos 17 anos, informou a BBC na quarta-feira.

Promthep, que frequentava a Brooke House College Football Academy em Leicestershire, foi encontrado inconsciente em seu dormitório no domingo e levado de ambulância para o Kettering General Hospital, onde morreu na terça-feira, de acordo com a agência britânica. Sua morte não está sendo tratada como suspeita.

O jovem atleta estava bem de saúde antes de sua morte, disse o ex-técnico e capitão da seleção tailandesa Kiatisuk Senamuang em entrevista coletiva online na quarta-feira. Relatórios tailandeses citados pela BBC sugerem que ele sofreu um ferimento na cabeça.

“Nos unimos em luto com toda a família de Dom, amigos, ex-companheiros de equipe e todos os envolvidos em todas as partes de sua vida, bem como todos os afetados de alguma forma por esta perda na Tailândia e em toda a família global da faculdade.”, disse o diretor da Brooke House, Ian Smith, em um comunicado obtido pela Sky News. Promthep tinha acabado de ganhar uma bolsa de estudos para estudar na Brooke House em agosto, algo que ele descreveu em um post no Instagram como “meu sonho realizado.”

Promthep e sua equipe, os Wild Boars, tornaram-se nomes conhecidos depois que uma tempestade repentina os prendeu debaixo d’água na caverna Tham Luang em junho de 2018, enquanto exploravam o sistema de calcário de seis milhas. Os 12 jogadores e seu treinador foram resgatados após 17 noites angustiantes presos no escuro sem comida – durante as quais Promthep completou 13 anos – por uma equipe de mais de 150 mergulhadores experientes e SEALs da Marinha tailandesa auxiliados por cerca de 10.000 voluntários.