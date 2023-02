EUA querem punir bancos ligados à Rússia – Reuters — CMIO

Os EUA podem ter como alvo mais bancos ligados à Rússia com sanções e devem reforçar a aplicação das restrições existentes, informou a Reuters, citando um alto funcionário dos EUA.

Sanções impostas por Washington e seus aliados “imobilizou cerca de 80% dos ativos do setor bancário russo”, de acordo com o chefe do Escritório de Coordenação de Sanções do Departamento de Estado dos EUA, James O’Brien.

No ano passado, a Rússia foi atingida por amplas sanções econômicas ocidentais, que incluíam medidas para isolar o banco central russo do sistema financeiro internacional, enquanto cerca de US$ 300 bilhões das reservas estrangeiras do banco foram congeladas. Muitos dos maiores bancos russos foram expulsos do sistema global de mensagens financeiras SWIFT.

“Estamos procurando bancos e instituições financeiras adicionais para ver como a Rússia lida com o mundo exterior. É muito possível que haja mais ação ”, disse O’Brien.

Isso ocorre quando a UE está preparando um novo pacote de sanções que incluirá mais bancos russos. A Comissão Europeia propôs que o maior credor privado da Rússia, o Alfa Bank, o banco online Tinkoff e o credor comercial Rosbank sejam cortados do SWIFT, disseram duas fontes diplomáticas da UE à Reuters sob condição de anonimato.













“Agora estamos analisando como as sanções, incluindo sanções financeiras, podem ser mais eficazes”, disse. disse O’Brien. Ele alertou que, embora as restrições permitissem o comércio global de petróleo e outros produtos russos, os EUA verificariam os bancos e seus clientes. “para ver quais empresas e partes poderiam se beneficiar de transações financeiras ligadas à Rússia.”

Enquanto isso, nem todos os laços bancários estão sendo alvo de sanções ocidentais. O Gazprombank, o banco que presta serviços à gigante energética russa Gazprom, não foi sancionado por causa de sua importância no processamento de pagamentos pelo gás russo, que alguns países da UE, como Áustria, Hungria e Itália, ainda compram.

“Embora a maioria dos bancos russos importantes seja sancionada, há muito fora desse perímetro que você pode perseguir”, disse. disse Nicolas Veron, do Peterson Institute for International Economics, um think tank de Washington.

No entanto, embora os defensores das sanções digam que há muito espaço para aplicar mais sanções ao país, eles também admitem que “apesar disso, a Rússia provou que pode se adaptar.”

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT