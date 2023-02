FBI revistou a alma mater de Biden em busca de documentos classificados – CMIO

A Universidade de Delaware foi revistada duas vezes em meio a uma investigação federal sobre uma suspeita de manuseio incorreto de documentos secretos

O FBI realizou duas buscas na Universidade de Delaware como parte de sua investigação sobre o manuseio de documentos classificados pelo presidente Joe Biden, informaram vários meios de comunicação. A escola é o quarto local a ser revistado por agentes federais desde que material sigiloso foi encontrado em um escritório usado anteriormente pelo presidente em novembro passado.

As buscas foram realizadas em dois dias separados em algum momento nas últimas semanas, e foram realizadas “com o consentimento e a cooperação da equipe jurídica do presidente”, A CNN noticiou na quarta-feira, citando uma fonte familiarizada com a investigação. A Fox News e a Associated Press posteriormente corroboraram o relatório, também citando fontes não identificadas.

Embora o material recuperado dos dois locais não pareça ter marcações classificadas, os agentes federais ainda estão revisando os documentos, disseram as fontes.













Biden estudou na Universidade de Delaware antes de se formar em direito pela Universidade de Syracuse e, em 2011, doou um grande tesouro de registros para a escola de seus 36 anos no Senado dos EUA. Os papéis chegaram à biblioteca da universidade no ano seguinte e, segundo os termos da doação, devem permanecer lacrados até dois anos após Biden se aposentar do cargo público.

Embora os documentos do Senado de Biden não estejam sujeitos a restrições sob a Lei de Registros Presidenciais – que regula como esses arquivos devem ser gerenciados depois que os presidentes deixarem o cargo – as regras padrão para material confidencial ainda se aplicariam.

A equipe jurídica do presidente descobriu pela primeira vez registros confidenciais em um escritório particular que ele mantinha anteriormente em Washington, DC em novembro passado, mas só divulgou a descoberta publicamente em 9 de janeiro – bem depois das eleições de meio de mandato. O FBI foi informado dos documentos logo depois que eles foram encontrados, no entanto, e procedeu à busca em vários locais ligados ao presidente, incluindo as casas particulares de Biden em Wilmington e Rehoboth Beach, Delaware, onde material classificado adicional apareceria em dezembro e novamente em Janeiro.













As descobertas levaram o procurador-geral Merrick Garland a nomear um advogado especial para investigar a manipulação de registros classificados por Biden no mês passado, com o ex-procurador dos EUA Robert Hur convocado para determinar como os documentos acabaram na posse de Biden. Hur também está liderando uma investigação semelhante sobre o ex-presidente Donald Trump, que também foi encontrado com documentos confidenciais em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida, no ano passado.

O FBI também revistou a casa do ex-vice-presidente Mike Pence na semana passada, depois que sua equipe jurídica disse ter encontrado um pequeno tesouro de documentos com marcas classificadas. De acordo com um assessor de Pence, um outro documento classificado como classificado foi encontrado na busca.