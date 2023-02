EUA treinando a Ucrânia para economizar munição – CMIO

À medida que os estoques ocidentais diminuem, as forças de Kiev precisam racionar rodadas de artilharia, alertou o secretário de Defesa Lloyd Austin

Os EUA e seus aliados europeus estão treinando tropas ucranianas para usar menos munição de artilharia, disse o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, a repórteres na terça-feira. Kiev recebeu milhões de projéteis do Ocidente, deixando os estoques da OTAN esgotados.

“Estamos trabalhando com os soldados ucranianos em vários lugares da Europa para enfatizar o treinamento adicional em manobras”, Austin disse após uma reunião de ministros da Defesa da OTAN em Bruxelas. “À medida que eles colocam mais ênfase na manobra… há uma boa chance de que eles precisem de menos munições de artilharia, mas isso resta para ser visto.”

A luta dentro e ao redor das regiões russas de Donetsk e Lugansk foi definida por duelos de artilharia, e a Rússia manteve uma vantagem de poder de fogo desde o início do conflito. O lado ucraniano está atualmente disparando entre 5.000 e 6.000 projéteis por dia, estimou o executivo norueguês da indústria de armas Morten Brandtzaeg na semana passada. As avaliações do fogo russo variaram enormemente entre 5.000 e 60.000 tiros de artilharia por dia.













Os EUA sozinhos deram às forças de Kiev mais de um milhão de cartuchos de artilharia de 155 milímetros e 160 obuses M777 para dispará-los. Washington doou 491.000 cartuchos adicionais de outros calibres e, segundo informações, invadiu seus estoques em Israel e na Coréia do Sul para manter o fluxo de projéteis.

“Em termos de munições, esta tem sido uma luta dura o tempo todo”, Austin disse. “Faremos tudo o que pudermos, trabalhando com nossos parceiros internacionais, para garantir que recebamos o máximo de munição o mais rápido possível.”

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu na segunda-feira que os membros do bloco militar “construir” sua produção de munições para acompanhar o “enorme quantidade de munição” consumida pela Ucrânia, após meses de reportagens sugerindo que os estoques europeus e americanos estão quase esgotados.

O Exército dos EUA já planejou aumentar sua produção mensal de projéteis de 155 mm de 14.000 para 20.000 nesta primavera, ainda o suficiente apenas para quatro dias de disparo. A França e a Austrália concordaram no mês passado em fabricar em conjunto munição de 155 mm para a Ucrânia, embora nenhum dos dois estados tenha dito quantos projéteis serão produzidos por mês ou quando a produção começará.