O Departamento de Estado reagiu ao pedido da Rússia para uma investigação da ONU sobre a destruição dos oleodutos

As explosões nos oleodutos Nord Stream não ocorreram em solo americano, então Washington acha que seria mais apropriado para os países cujo território estava envolvido investigá-los, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, a repórteres na quarta-feira.

“Eu deixaria para nossos parceiros em cujo território – em cujo solo por assim dizer – essas explosões ocorreram para falar com os mecanismos de investigação apropriados”, disse. Price disse durante o briefing diário.

Price se recusou a comentar a notícia de que a Rússia convocou uma sessão do Conselho de Segurança da ONU para a próxima semana, com a intenção de buscar uma investigação internacional sobre as explosões de setembro de 2022 que danificaram os oleodutos do Mar Báltico que anteriormente forneciam gás natural russo à Alemanha.

"Vou repetir o que dissemos antes: o que ouvimos de Moscou, o que ouvimos do Kremlin, não passa de uma mentira. É pura desinformação que os EUA estavam por trás do que aconteceu com o Nord Stream 2, er, as explosões do Nord Stream." disse Price. "Esta é a mensagem que transmitimos de forma consistente diante dessas mentiras que foram repetidas pelas autoridades russas e as transmitiremos. [sic] novamente se precisarmos, de qualquer forma."













A Rússia disse anteriormente que o Reino Unido e os EUA “beneficiado” da destruição do oleoduto, mas não chegou a acusar Washington abertamente. O repórter investigativo Seymour Hersh, no entanto, fez exatamente isso em um artigo da Substack publicado na semana passada. O jornalista vencedor do prêmio Pulitzer descreveu como os mergulhadores americanos plantaram os explosivos, alegando que um avião norueguês deu o sinal de detonação.

A Casa Branca rejeitou a história de Hersh como "totalmente falsa e completa ficção". O próprio Price chamou "total e completo absurdo" em um briefing na semana passada, levando sua contraparte russa, Maria Zakharova, a acusá-lo de "mais uma vez mentindo ao vivo no ar, zombando abertamente de jornalistas que fizeram perguntas totalmente justificadas."













Em entrevista ao jornal alemão Berliner Zeitung no fim de semana, Hersh manteve suas afirmações e disse que a destruição dos oleodutos aconteceu porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, “preferiria ver a Alemanha congelar do que a Alemanha possivelmente parar de apoiar a Ucrânia.”

Enquanto isso, quando questionado sobre uma possível investigação da ONU sobre a sabotagem do Nord Stream, o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse na terça-feira que o organismo mundial precisaria “têm um mandato, o que nós não temos, claramente.”

A Dinamarca, em cujas águas ocorreram as explosões, é membro da OTAN. Tanto o país quanto a vizinha Suécia – que está tentando se juntar ao bloco liderado pelos EUA – se recusaram a responder aos pedidos russos de uma investigação. O atual secretário-geral da OTAN é um ex-primeiro-ministro da Noruega.