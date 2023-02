Sem estoques, EUA planejam mandar armas apreendidas à Ucrânia, diz WSJ

Conforme informou o The Wall Streel Journal, a mais de 5 mil rifles, 1,6 milhão de cartuchos de munição para armas pequenas, alguns mísseis antitanque e mais de 7.000 espoletas de proximidade que foram. Segundo os EUA, os grupos seriam ligados ao Irã.

Essa medida promove uma manobra nas normas da Organização das Nações Unidas (ONU) referentes ao embargo de armas aos houthis no Iêmen. Os carregamentos apreendidos até então eram incinerados.

Irã nega alegação sobre apreensão de armas e acusa Reino Unido de ser ‘cúmplice’ na guerra do Iêmen

Segundo o jornal, os defensores da ideia afirmam que o presidente dos EUA, Joe Biden, “pode resolver a questão legal redigindo uma ordem executiva ou trabalhando com o Congresso para capacitar os EUA a apreender as armas sob as autoridades de confisco civil e enviá-las para a Ucrânia“.