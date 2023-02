Twitter legaliza anúncios de cannabis – CMIO

Embora a maconha permaneça ilegal no nível federal, dezenas de estados dos EUA a descriminalizaram até certo ponto

O Twitter deu luz verde para as empresas de cannabis veicularem anúncios em sua plataforma em alguns estados dos EUA, com o gigante da mídia social dizendo que permitirá “responsável” comercialização de maconha, desde que os fornecedores cumpram uma série de restrições.

A empresa anunciou a mudança de política em uma postagem no blog na quarta-feira, declarando que trabalharia para permitir “mais marcas para se conectar com a conversa sobre cannabis” no Twitter.

“A partir de hoje, em alguns estados dos EUA, tomamos medidas para relaxar nossa política de anúncios de cannabis para criar mais oportunidades para o marketing responsável de cannabis – o maior passo em qualquer plataforma de mídia social”. disse a chefe de vendas e parcerias do Twitter nos EUA, Alexa Alianiello. “No futuro, o Twitter permitirá que os anunciantes promovam a preferência de marca e conteúdo informativo relacionado à cannabis para CBD, THC e produtos e serviços relacionados à cannabis”.

No entanto, as empresas da indústria da maconha que desejam veicular anúncios no Twitter terão que atender a uma série de requisitos antes de poderem fazê-lo. Em primeiro lugar, os anunciantes devem ser “licenciado pelas autoridades competentes” em sua região para oferecer produtos de cannabis, bem como “pré-autorizado pelo Twitter.”













Uma vez aprovadas, as empresas serão obrigadas a limitar seus anúncios a jurisdições onde a maconha é legal e não podem promover diretamente o uso de produtos relacionados à maconha (com exceção de certos produtos tópicos de CBD contendo quantidades insignificantes de THC, o principal composto psicoativo em maconha). Os anunciantes também estão proibidos de segmentar clientes com menos de 21 anos e não devem “apelo aos menores” de qualquer maneira.

Enquanto outras plataformas de mídia social permitem anúncios de certos produtos de cânhamo e CBD, o Twitter é o primeiro gigante da tecnologia a permitir publicidade relacionada à cannabis medicinal ou recreativa, que foi legalizada em 21 estados dos EUA e descriminalizada em 10 outros. Permanece ilegal no nível federal, no entanto, com o governo classificando a substância como uma droga de classe I – o nível mais alto sob a Lei de Substâncias Controladas de 1971.