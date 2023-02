BRICS: moeda comum é sonho distante, mas realização não virá sem oposição dos EUA, dizem analistas

Para entender se é possível a criação da moeda e como ela pode impactar no fomento a projetos do BRICS, as jornalistas Melina Saad e Thaiana de Oliveira, do podcast Mundioka, da Sputnik Brasil , conversaram com José Niemeyer, professor de relações internacionais do Ibmec, e Demian Castro, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná (UFPR).