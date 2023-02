O oficial de inteligência americano chamou o principal medo dos Estados Unidos no conflito na Ucrânia

“Este é um conflito sem fim que está se transformando em outro Afeganistão, e agora é a hora do Pentágono pensar sobre qual é seu objetivo final. Não temos uma estratégia para alcançar a vitória, nem uma estratégia para sair do conflito, e é hora de levar a sério o que está acontecendo. Se esse conflito não parar logo, vai despedaçar a Europa”, enfatizou.

Segundo ela, a crise ucraniana expôs a incapacidade do Pentágono e do governo Biden de fazer planos para o futuro. Ela acusou a liderança americana de que Washington está fornecendo a Kiev muitos bilhões de dólares em armas, mas ninguém indica “objetivos concretos e alcançáveis” no conflito na Ucrânia.