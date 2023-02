Primeiro-ministro escocês renuncia – CMIO

Nicola Sturgeon anunciou sua renúncia como primeira-ministra da Escócia. A política, que ocupa o cargo desde 2014, tornou pública a decisão de deixar o cargo durante coletiva de imprensa em sua residência oficial, Bute House, em Edimburgo, na quarta-feira.

“Hoje anuncio minha intenção de deixar o cargo de primeiro ministro e líder do meu partido,” Disse Sturgeon, acrescentando que ela atuará como zeladora até que um novo líder seja nomeado pelo parlamento escocês e aprovado pelo rei Carlos III.

Descrevendo seu tempo no cargo, Sturgeon disse que seu papel era o “muito melhor trabalho do mundo” e algo que a sustentou durante o “horas mais difíceis nos dias mais difíceis.” Ela disse que é importante para um político saber “quase instintivamente quando é a hora certa de abrir caminho para outra pessoa.”

“Minha decisão vem de um lugar de dever e amor,” explicou o primeiro-ministro cessante, insistindo que não foi o resultado de “pressões de curto prazo,” mas sim um “avaliação mais profunda e de longo prazo.”

O político observou que, embora ela pudesse continuar, isso não seria “certo para o país, para o meu partido e para a causa da independência.”

Falando de seu sucessor, Sturgeon expressou confiança de que a pessoa “levará a Escócia à independência.”

Mais cedo, uma fonte próxima a Sturgeon disse à BBC que ela tinha “teve o sufuciente.”













Ainda no fim de semana passado, o Sunday Times citou uma pesquisa de opinião revelando que quatro em cada dez escoceses acreditavam que o atual primeiro-ministro deveria renunciar.

As tentativas de Sturgeon de aprovar a reforma do reconhecimento de gênero são a principal fonte de insatisfação pública, afirmou o jornal.

No mês passado, o governo do Reino Unido interveio para bloquear o controverso projeto de lei que buscava tornar mais fácil para os escoceses mudarem de gênero em documentos oficiais.

O projeto de lei permitiria que as pessoas o fizessem depois de apenas três meses de vida com o gênero desejado. Qualquer pessoa com mais de 16 anos em busca de mudança de sexo não exigiria um diagnóstico psiquiátrico ou qualquer outra forma de verificação.

Os opositores argumentaram que, se implementadas, as novas regras colocariam as mulheres em prisões femininas, hospitais e outras instalações em risco significativo de assédio sexual e violência.

Sturgeon, que chegou ao poder após o referendo de independência da Escócia em 2014, manteve firmemente seus planos.