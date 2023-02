Pentágono admite ‘epidemia de overdose’ – mídia – CMIO

Centenas de soldados morreram de overdose de drogas, disseram os militares dos EUA ao Congresso

Mais de 15.000 membros do serviço militar dos EUA tiveram overdose de drogas ilícitas nos últimos cinco anos, e 332 desses casos resultaram em morte, o Pentágono teria admitido em resposta a perguntas do Congresso.

Os dados foram dados esta semana a cinco senadores dos EUA, liderados pelos democratas de Massachusetts Edward Markey e Elizabeth Warren, informou a Rolling Stone na quarta-feira. Os senadores escreveram ao secretário de Defesa Lloyd Austin em setembro passado, exigindo informações sobre overdoses nas fileiras, depois que a revista revelou que até 30 soldados americanos morreram de overdose em Fort Bragg em 2020 e 2021. A base na Carolina do Norte é a quartel-general das forças especiais americanas, entre outras coisas.

“A perda de um único membro do serviço para uma overdose fatal é uma perda demais”, Markey disse na quarta-feira. “Com centenas de overdoses fatais relatadas em bases militares dos EUA, o número está aumentando. Podemos e devemos parar a crise de overdose nos Estados Unidos”.

O fentanil foi responsável por mais da metade das mortes por overdose de militares, disse o Pentágono. Na verdade, as mortes por opioides sintéticos mais do que dobraram desde 2017, seguindo uma trajetória semelhante à crise geral das drogas nos Estados Unidos. Os EUA tiveram quase 107.000 mortes por overdose de civis em 2021, incluindo mais de 71.000 ligadas ao fentanil, segundo dados do governo.













As mortes por overdose dos militares também se comparam às da população civil de outras maneiras. Por exemplo, 96% dos que morreram eram membros do serviço alistado, e não oficiais, assim como a grande maioria dos casos civis envolve pessoas sem diploma universitário. A esmagadora maioria dos militares que morreram de overdose de drogas eram homens brancos com menos de 33 anos.

Houve altas concentrações de overdoses em bases que abrigam soldados de infantaria do Exército, Boinas Verdes e outros soldados de elite, escreveu a Rolling Stone, alegando “isso provavelmente não é coincidência”, como essas formações têm “suportou quase todo o peso da última década de guerra no Afeganistão e em meia dúzia de outros países.”