EUA abatem drone ‘fabricado no Irã’ – CMIO

O veículo aéreo não tripulado foi derrubado sobre um campo de gás natural ocupado pelos EUA na Síria

As forças dos EUA que ocupam um campo de gás natural no nordeste da Síria abateram um veículo aéreo não tripulado (UAV) que o Pentágono afirma ser um drone de fabricação iraniana que realizava o reconhecimento de uma base militar americana.

O drone foi derrubado na tarde de terça-feira sobre o campo de gás Conoco, sede da maior usina de processamento de gás da Síria, de acordo com um comunicado do Comando Central dos EUA (CENTCOM). As tropas americanas ocuparam ilegalmente uma grande área da Síria, contendo a maior parte dos recursos de petróleo e gás do país devastado pela guerra, desde que tomaram o território dos terroristas do Estado Islâmico em 2017.

O CENTCOM não especificou como identificou o drone como sendo de fabricação iraniana. Os EUA têm centenas de tropas destacadas na Síria, supostamente em missão de contraterrorismo. Essa implantação, no entanto, viola a soberania da Síria, já que Damasco nunca deu sua aprovação para a entrada de tropas americanas no país e repetidamente exigiu que elas saíssem.

Em 14 de fevereiro, aproximadamente às 14h30, horário local, as forças dos EUA na Síria atacaram e abateram um UAV de fabricação iraniana que tentava realizar o reconhecimento do local de apoio à missão Conoco, uma base de patrulha no nordeste da Síria. pic.twitter.com/3GSf8odK3w — Comando Central dos EUA (@CENTCOM) 15 de fevereiro de 2023

O campo Conoco recebeu o nome da ConocoPhillips, a empresa de energia dos EUA que desenvolveu e operou a concessão até 2005. A usina de gás Conoco pode produzir cerca de 50 milhões de pés cúbicos de gás por dia.

As forças americanas no campo de Conoco e al-Omar, o maior campo de petróleo da Síria, sofreram ataques repetidamente ao longo dos anos. Por exemplo, a base dos EUA em Conoco teria sido alvo de um foguete lançado no mês passado.













O último incidente ocorre quando a Síria tenta escapar dos grandes terremotos que atingiram o sul de Türkiye e o oeste da Síria em 6 de fevereiro. Mais de 41.000 pessoas foram mortas pelos terremotos, incluindo mais de 1.400 mortes confirmadas pelas autoridades em Damasco e outras 4.400 mortes relatadas. em territórios sob o controle dos rebeldes apoiados pelo Ocidente. As sanções dos EUA prejudicaram os esforços para enviar remessas para a Síria, apesar da decisão de Washington na semana passada de isentar temporariamente a ajuda ao terremoto de suas medidas.

A ocupação e as sanções deram aos EUA um “aperto mortal” na sitiada economia síria, condenando o povo do país à pobreza e à fome, de acordo com o Cato Institute, um think tank de Washington. O conselheiro político e de mídia do presidente sírio, Bashar Al-Assad, Dr. Bouthaina Shaaban, falando com Afshin Rattansi em seu programa Going Underground na semana passada, acusou o Ocidente de hipocrisia ao alegar preocupações humanitárias enquanto impunha punições coletivas aos sírios.