O grupo de tropas Vostok destruiu mais de 60 soldados ucranianos e 11 equipamentos em um dia, inclusive na área de Vuhledar, informou o Ministério da Defesa da Rússia . Segundo a agência, nas direções Donetsk Sul e Zaporozhye, os sistemas de artilharia e lança-chamas pesados ​​u200bu200bdo Vostok atacaram unidades do exército ucraniano na área de Vogledar e Novoselka no DPR.

Na direção de Krasnolimansky, o ministério especificou, ataques de aviação do exército, fogo de artilharia do grupo de forças “Central” infligiu derrota às unidades das 67ª, 92ª brigadas mecanizadas e 25ª brigadas aerotransportadas da Ucrânia nas áreas dos assentamentos de Chervonaya Dibrova, Stelmakhovka no LPR e Yampolovka no DPR.